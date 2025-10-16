Поиск

Первый в 2025 г. выход российских космонавтов в открытый космос состоится в четверг

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, как ожидается, в четверг выйдут в открытый космос для работ на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), в ходе которых планируется задействовать руку-манипулятор ERA.

По данным "Роскосмоса", космонавты откроют выходной люк модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 19:50 по московскому времени. Расчётная продолжительность выхода составит 5 часов 38 минут.

Согласно плану, Рыжиков и Зубрицкий установят аппаратуру для выращивания полупроводников в открытом космосе (эксперимент "Экран-М") на модуле "Наука". На модуле "Звезда" демонтируют и оттолкнут камеру высокого разрешения, а также очистят иллюминатор. Кроме того, космонавты демонтируют съёмную кассету-контейнер с модуля "Поиск".

В госкорпорации также сообщили, что для поддержки работ в открытом космосе будет использован манипулятор ERA. Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он обеспечивает установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Для Рыжикова данный выход станет вторым в космической карьере, для Зубрицкого - первым.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 20 декабря 2024 года. Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер выполнили работы по установке и демонтажу научной аппаратуры на внешней поверхности МКС.

Сейчас на станции работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов; астронавты NASA - Зена Кардман, Джонатан Ким и Майкл Финк, а также астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи.

NASA Роскосмос Иван Вагнер МКС Сергей Рыжиков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине

Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть

Многоквартирный дом горит в центре Луганска

Трамп заявил, что при отказе ХАМАС разоружиться Израиль может возобновить боевые действия

Италия отменила решение о выдаче ФРГ фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Более половины стран НАТО согласились участвовать в программе по закупке оружия для Украины

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });