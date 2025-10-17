Поиск

Турция собирается поставить в Сирию бронетехнику, системы ПВО, дроны, артиллерию

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Анкара намерена передать сирийской армии различную военную технику, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турецкие официальные лица заявили, что Турция планирует поставить Сирии военное оборудование и заключить соглашение, которое позволит атаковать курдских ополченцев вдоль всей сирийской границы с Турцией. По словам источников, поставки будут включать в себя бронемашины, дроны, артиллерию, ракеты и системы ПВО", - информирует агентство.

Вооружение разместят на севере Сирии с целью не провоцировать Израиль, занимающий позиции на юго-западе Сирии.

Кроме того, того Анкара и Дамаск обсуждают обновление соглашения от 1998 года, которое, по словам турецкой стороны, позволяет ей наносить удары по курдским силам в Сирии вблизи границы, если они представляют угрозу для Турции. Раньше речь шла о возможности для Турции действовать на глубину в 5 км в Сирии против таких целей, однако теперь, отметили источники, Турция хочет расширить этот предел до 30 км.

Bloomberg напоминает, что северо-восточные границы Сирии с Турцией контролирует возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС). Их влиятельная фракция - Отряды народной самообороны - считается связанной с Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической.

В мае этого года РПК объявила о решении прекратить деятельность. "12-й съезд Конгресса РПК решил распустить организационные структуры РПК и прекратить вооруженную борьбу", - заявили в курдской партии. Еще раньше, 10 марта, в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. Однако, как отмечали турецкие СМИ, с тех пор последовало мало конкретных шагов.

Между тем, по информации "Хюрриет", 17 октября высокопоставленная делегация Минобороны Турции совершила визит в Дамаск. Она провела переговоры с главой сирийского Минобороны Мурхефом Абу Касра по вопросам обороны и безопасности. Также речь шла о соглашении 10 марта о перспективах интеграции СДС в сирийские вооруженные силы.

Ранее, напоминает газета, Анкара и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу обучения турецкими инструкторами сирийской армии и поставок ей военного снаряжения.

