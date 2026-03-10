Нетаньяху пока не планирует завершать операцию против Ирана

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обещает продолжить операцию в Иране, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Нет сомнений, что предпринятыми до настоящего момента действиями мы ломаем им кости, и мы еще не закончили", - заявил премьер-министр во время визита в Центр по проведению операций при ЧС в области общественного здравоохранения.

По его словам, Израиль стремится "снять с иранского населения ярмо тирании".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американо-израильская операция против Ирана завершится скоро, но не на этой неделе.

При этом американский лидер подчеркивал, что хоть мнение Нетаньяху по срокам продолжения операции и будет учтено, но последнее слово останется за ним.