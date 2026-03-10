WSJ сообщила о призывах советников к Трампу завершить операцию в Иране

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Некоторые из советников президента США Дональда Трампа говорили ему о необходимости найти способ прекращения участия Вашингтона в операции в Иране, сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ).

"Некоторые из его советников в частных беседах призывали его найти план по выходу (из операции - ИФ) на фоне растущих цен на нефть и обеспокоенности, что продолжительный конфликт может привести к негативной реакции на политической арене", - говорится в сообщении.

По словам одного из собеседников издания, американский президент, тем не менее, не намерен завершать боевые действия, "пока он не сможет объявить об удовлетворительной победе".

Кроме того, как рассказали источники WSJ, "Трамп иногда удивлялся тому, что Тегеран не сдается, несмотря на непрекращающуюся военную кампанию США и Израиля".

Ранее Трамп заявил, что американо-израильская операция против Ирана скоро завершится. При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, возможно ли завершение уже в течение этой недели, он сказал: "Нет".