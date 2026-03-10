Сербия и Венгрия вводят временный запрет на экспорт нефти и топлива

Президент Сербии Александр Вучич Фото: Mehmet Ali Ozcan/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство Сербии на внеочередном заседании приняло решение временно запретить экспорт нефти и нефтепродуктов.

Согласно информации министерства горнодобывающей промышленности и энергетики страны, ограничение, охватывающее, в том числе дизельное топливо и бензин, будет действовать до 19 марта.

"Суть этого запрета заключается в защите внутреннего рынка от дефицита и скачков цен, вызванных глобальными сбоями на мировом рынке", - приводит ведомство слова министра Дубравки Джедович-Ханданович.

При этом, по словам президента Сербии Александра Вучича, согласно информации сербского новостного ресурса Biz, в стране запасов бензина и дизеля хватит на 90 дней.

Правительство Венгрии также из-за резко выросших цен на нефть приняло решение об установлении предельных внутренних цен на топливо и введении запрета на экспорт нефти, бензина 95 и дизельного топлива, сообщил министр экономики страны Мартон Надь в социальной сети.