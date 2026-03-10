Поиск

Несколько стран Персидского залива сбили ночью иранские беспилотники и ракеты

Жители Израиля укрываются возле главной дороги, когда звучат сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Военные в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии и Бахрейне за ночь перехватили ряд беспилотников и ракет, запущенных с территории Ирана по объектам энергетической инфраструктуры, сообщает во вторник "Аль-Джазира".

По данным телеканала, системы ПВО в ОАЭ еще продолжают работу по перехвату дронов и ракет. В Кувейте было перехвачено как минимум шесть беспилотников. Также о перехвате нескольких дронов сообщили власти Саудовской Аравии и Бахрейна.

При этом в Бахрейне в результате попадания ракеты в жилое здание погибла женщина. В Саудовской Аравии беспилотник упал в жилом районе, жертв удалось избежать.

Власти Бахрейна также сообщили, что под удары попал нефтеперерабатывающий комплекс компании Bapco, а в Саудовской Аравии - нефтегазовое месторождение Шайба.

"Аль-Джазира" отмечает, что за последние 24 часа большинство ударов по этим странам были направлены именно на объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее власти Ирана обещали не наносить удары по соседним странам, если те не проявят агрессивности. При этом президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет вынужден принимать ответные меры, если соседние страны будут разрешать США использовать свою территорию для ударов по Ирану.

