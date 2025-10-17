Поиск

Расходы бюджета Китая за 9 месяцев выросли на 3,1%, доходы - на 0,5%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Китая в январе-сентябре 2025 года выросли на 0,5% относительно того же периода прошлого года и составили 16,39 трлн юаней ($2,31 трлн), сообщило министерство финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет составили около 7,08 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 9,3 трлн юаней. Первый показатель снизился на 1,2%, в то время как второй - увеличился на 1,8%.

Налоговые поступления повысились на 0,7% (до 13,27 трлн юаней), в то время как остальные сократились на 0,4%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Бюджетные расходы за девять месяцев увеличились на 3,1% г/г - до 20,8 трлн юаней.

В частности, расходы в сфере образования выросли на 5,4% (до 3,16 трлн юаней), науки и технологий - на 6,5% (до 710,5 млрд юаней), в сфере соцобеспечения и занятости - на 10% (до 3,49 трлн юаней).

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CNN сообщает, что Трамп еще не решил, передавать ли Tomahawk Украине

CNN сообщает, что Трамп еще не решил, передавать ли Tomahawk Украине

МИД РФ не видит препятствий для посещения Израиля российскими туристами

Турция собирается поставить в Сирию бронетехнику, системы ПВО, дроны, артиллерию

Индия в октябре наращивает импорт нефти из России после снижения в III квартале

Суд Польши отказался выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Суд Польши отказался выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Посольство Японии из-за роста турпотока откроет в России визовый центр

ЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды Украины

ЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды Украины

Что случилось этой ночью: пятница, 17 октября

Вэнс заявил, что Москва и Киев пока не готовы заключить сделку, но она будет достигнута

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7380 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2464 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });