Расходы бюджета Китая за 9 месяцев выросли на 3,1%, доходы - на 0,5%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Китая в январе-сентябре 2025 года выросли на 0,5% относительно того же периода прошлого года и составили 16,39 трлн юаней ($2,31 трлн), сообщило министерство финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет составили около 7,08 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 9,3 трлн юаней. Первый показатель снизился на 1,2%, в то время как второй - увеличился на 1,8%.

Налоговые поступления повысились на 0,7% (до 13,27 трлн юаней), в то время как остальные сократились на 0,4%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Бюджетные расходы за девять месяцев увеличились на 3,1% г/г - до 20,8 трлн юаней.

В частности, расходы в сфере образования выросли на 5,4% (до 3,16 трлн юаней), науки и технологий - на 6,5% (до 710,5 млрд юаней), в сфере соцобеспечения и занятости - на 10% (до 3,49 трлн юаней).