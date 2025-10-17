Число погибших в авиакатастрофах в ЕС снизилось до 91 человека в 2024 году

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в авиационных катастрофах на территории Европейского союза с участием воздушных судов, зарегистрированных в государствах-членах ЕС, в прошлом году составило 91 человек.

Это на 30 человек меньше, чем в 2023 году, сообщило статистическое управление Евросоюза.

Основная часть происшествий со смертельными случаями пришлась на самолеты (74), далее следуют безмоторные летательные аппараты (10), вертолеты (6) и воздушные шары (1).

В 2024 году получили травмы разной степени тяжести в авиакатастрофах 214 человек по сравнению с 229 годом ранее.