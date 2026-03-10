Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Телефонный разговор Путина и Трампа, возможные "пошлины за безопасность" в Персидском заливе, реакция КНДР на учения Freedom Shield

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Ирана и ход трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Он длился около часа. Трамп назвал разговор "хорошим".

- Американо-израильская операция против Ирана скоро завершится, но не на этой неделе, заявил Трамп в ходе пресс-конференции во Флориде. По его словам, США уже поразили более 5 тыс. целей, а некоторые важные оставили "на потом".

- Иран планирует ввести "пошлины за безопасность" в Персидском заливе в отношении нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих союзникам США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на иранский источник. По его словам, Ормузский пролив "закрыт", а в руках Ирана - "вентиль мировых цен на нефть".

- Если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив, США нанесут удар "в 20 раз сильнее", чем до сих пор, написал Трамп в соцсети Truth Social. Президент отметил, что его угроза - это "подарок" Китаю и тем странам, которые активно используют Ормузский пролив.

- Командующий ВКС КСИР Маджид Мусави заявил о расширении дальности и мощности ракетных комплексов. В дальнейшем Иран намерен запускать лишь ракеты с боеголовкой не менее 1 тонны.

- Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон осудила совместные военные учения Южной Кореи и США Freedom Shield и пригрозила "сверхмощным" ответом.

- Ливан рискует стать еще одним фронтом в войне с Ираном, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

