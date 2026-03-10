Сестра Ким Чен Ына раскритиковала совместные учения США и Южной Кореи

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон осудила начавшиеся совместные военные учения Южной Кореи и США и пригрозила "сверхмощным" ответом.

"С 9 марта государства-противники в знак очередного интенсивного выражения врожденной антипатии к нам и привычной враждебной политики приступили к крупномасштабным совместным военным учениям Freedom Shield", - говорится в заявлении, опубликованном ЦТАК.

Ким Е Чжон отметила, что в то время как "структура глобальной безопасности стремительно разрушается", в Республике Корея "форсируются военные учения США и РК, еще более нарушающие стабильность региона".

По ее мнению, это не "игра в войну", а "провокационное и агрессивное военное действие тех, кто планирует конфронтацию с нашим государством".

"Последние глобальные геополитические кризисы и сложные международные события свидетельствуют, что во всех военных махинациях полевых вооруженных сил враждебных государств нет различия между обороной и наступлением, учениями и практической войной, и следует с полной готовностью реагировать на это подавляющим и превентивным сверхмощным наступлением, а не просто ответным или симметричным", - заявила Ким Е Чжон.

Она сообщила, что Пхеньян будет наблюдать за поведением противников.

"Также будем непрерывно и повторно давать противникам представление о нашей силе сдерживания войны и ее смертельности. Мы будем накапливать ужасную разрушительную силу, чтобы противники не посмели воевать с нами", - отметила сестра северокорейского лидера.

Ким Е Чжон заключила, что КНДР будет защищать безопасность на Корейском полуострове и в регионе.