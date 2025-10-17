Поиск

Трамп планирует двустороннюю встречу с Путиным и обещает поддерживать контакт с Зеленским

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотя его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште будет проходить в двустороннем формате, президент Украины Владимир Зеленский все равно будет участвовать в процессе украинского урегулирования.

"Эти два лидера (Путин и Зеленский - ИФ) не ладят друг с другом, и мы хотим сделать так, чтобы всем было комфортно. Тем или иным образом, Зеленский будет вовлечен в процесс, может быть, мы как-то это разделим", - сказал Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме в пятницу.

Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский РФ США Украина
Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть

Трамп на встрече с Зеленским заявил, что доволен тем, как продвигается украинское урегулирование

CNN сообщает, что Трамп еще не решил, передавать ли "Томагавки" Украине

