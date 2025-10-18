Поиск

Глава Минфина США встретится с вице-премьером Госсовета КНР на следующей неделе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем запланирован на следующую неделю, об этом в субботу заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Сегодня вечером мы с вице-премьером Хэ Лифэном провели откровенные и подробные обсуждения, касающиеся торговли между США и Китаем. Мы встретимся лично на следующей неделе, чтобы продолжить наши обсуждения", - написал Бессент в соцсети X.

Агентство "Синьхуа" в свою очередь сообщает, что Хэ Лифэн с Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром провели "откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями" по "важным двусторонним экономическим вопросам".

"Обе стороны договорились как можно скорее провести новый раунд экономических и торговых консультаций", - отмечает агентство.

