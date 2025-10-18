Литва провела учения НАТО с боевыми стрельбами на полигоне вблизи границы с Белоруссией

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Международные учения Gelezinis Vilkas 2025-II ("Железный волк 2025-II") завершились учебными стрельбами в приближенных к реальным условиях на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, в 15 км от границы с Белоруссией, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Литвы.

"В двухнедельных учениях приняли участие более 3000 литовских и союзных военнослужащих из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Хорватии и Германии, а также 650 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

Учения, начавшиеся 6 октября, включали оборонительные и наступательные действия, проводимые военнослужащими Многонациональной боевой группы НАТО, дислоцированной в Рукле, с использованием боевой техники. В учениях также участвовали военнослужащие гусарского полка короля Миндаугаса, пехотного полка Великого князя Литовского Альгирдаса и уланского батальона Великой княгини Бируте, применяя беспилотные летательные аппараты для выполнения разведывательных задач, определения целей, их уничтожения и других задач, связанных с логистикой и инженерными заграждениями.