Британский флот располагает лишь одной боеготовой ударной атомной подлодкой

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В составе британского Королевского военно-морского флота в настоящее время имеется лишь одна полностью боеготовая ударная атомная подводная лодка класса Astute для выполнения оперативных задач, сообщает издание Navy Lookout, ссылаясь на начальника штаба ВМФ сэра Гвина Дженкинса.

Остальные пять из шести таких субмарин в составе ВМФ находятся на низком уровне готовности из-за недофинансирования и систематического срыва сроков завершения ремонта и обслуживания.

За последние несколько лет было несколько периодов, когда у Королевского ВМФ на оперативном задании в море не было ни одной ударной субмарины.

Кроме того, из-за задержек в обслуживании четыре стратегические атомные подлодки класса Vanguard с межконтинентальными баллистическими ракетами вынуждены оставаться на боевом патрулировании в течение шести месяцев и более, что почти вдвое превышает предполагаемую продолжительность плавания и создаёт дополнительную нагрузку на экипажи и оборудование.

На данный момент Королевский ВМФ может держать на дежурстве в море только одну такую подлодку, способную нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет. Субмарины Vanguard являются основным средством ядерного сдерживания Великобритании.

