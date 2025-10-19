СМИ оценили рост расходов эстонцев из-за отказа от российской электросистемы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Отказ Эстонии от российской электросистемы ведет к росту дополнительных расходов населения.

"Со следующего года в счетах потребителей электроэнергии Эстонии появятся две новые линии, которые принесут около четырех евро дополнительных расходов в месяц", - сообщает в воскресенье портал телерадиовещания ERR.

В новом году к счету за электроэнергию будет добавлена плата за балансировочную мощность и плата за безопасность поставки.

Первый из них, плата за балансировочную мощность, связан с тем, что Эстония отсоединилась от российской электросистемы в феврале этого года, и теперь системный оператор Elering должен самостоятельно поддерживать частоту своей системы, отмечает портал.

Кроме того, потребители будут вынуждены оплачивать и безопасность поставок на случай отсутствия возможности импортировать в периоды высоких нагрузок электроэнергию из других стран. Эти расходы оцениваются в примерно 60 млн евро.

8 февраля Эстония вместе с Латвией и Литвой из соображений энергетической безопасности вышла из российской частотной зоны БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва) и с 9 февраля подключилась к европейской частотной зоне.