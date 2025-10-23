Лавров примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности в Минске

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в III Международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске в конце октября, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"С 27 по 28 октября глава российского внешнеполитического ведомства по приглашению министра иностранных дел Республики Беларусь посетит с рабочим визитом эту страну во главе российской делегации для участия в Третьей Международной конференции по евразийской безопасности", - сказала она на брифинге в четверг.

По словам Захаровой, запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства на пленарной сессии конференции, в ходе которого "особое внимание будет уделено путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке".

"В своем выступлении министр иностранных дел планирует изложить актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что на полях этой конференции Лавров "проведет рабочие встречи с министром иностранных дел Республики Беларусь и с представителями высокого уровня других зарубежных государств".