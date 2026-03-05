Поставки газа в Приднестровье упали до критического уровня

Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Поставки газа в Приднестровье снизились до критического уровня из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил логистику поставок и проведения расчетов, сообщила пресс-служба правительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики со ссылкой на экстренное совещание, которое президент ПМР Вадим Красносельский провел в четверг с членами кабинета министров.

"Необходимость экстренной встречи была обусловлена рисками нового витка энергетического кризиса. Ограничения поставок природного газа связаны с событиями на Ближнем Востоке, которые нарушили логистику как самих поставок, так и проведения расчетов", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на первого вице-премьера ПМР Сергея Оболоника сообщается, что "после 3 марта поставки природного газа были резко сокращены, давление в сети снизилось до критических значений, МолдГРЭС сегодня к 8 утра перевели на уголь".

Подача газа приостановлена не только на МолдГРЭС, но и на ряд крупных промышленных предприятий, включая Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат, "Тиротекс", Тираспольский кирпичный завод, а также на предприятия "Тираспольтрансгаз", "Бендерытеплоэнерго" и "Метан-Авто", говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 4 марта приостановлена работа 158 котельных. "Тепло не подается в жилые дома городской застройки (1663 объекта) и в учебные учреждения. Решения по организации учебного процесса министерство просвещения будет принимать с учетом дальнейшего развития ситуации. Пока занятия в школах продолжаются, температура в классах составляет около 19 градусов", - отмечается в публикации.

В пресс-релизе также говорится, что Красносельский "сообщил о принятом накануне решении приступить к реализации мероприятий в рамках так называемого плана А, который предусматривает режим умеренной экономии энергоресурсов".

Ранее власти ПМР объявили, что в Приднестровье вводится режим жесткой экономии газа из-за нарушения схемы поставок, которыми занимается венгерская MET Gas and Energy Marketing AG при участии финансовых компаний-посредников, в том числе зарегистрированных в ОАЭ. Руководство ПМР ранее сообщало, что поставки газа в регион осуществляются при финансовой поддержке РФ.

Венгерская MET с использованием технических и финансовых посредников поставляет газ в Приднестровье с февраля 2025 года через "Молдовагаз", а затем через "Тираспольтрансгаз". "Молдовагаз" обеспечивает транзит газа от границы с Румынией до Приднестровья.

В августе 2025 года молдавский регулятор в энергетике лишил "Молдовагаз" лицензии на поставку газа в правобережную Молдавию, но предоставил компании полномочия по поставке газа на территорию Левобережья с 1 сентября 2025 года по 31 марта 2026 года. 4 марта регулятор продлил эти полномочия еще на три месяца, до 1 июля этого года.