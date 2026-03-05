Трамп хотел бы лично участвовать в определении нового верховного лидера Ирана

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что хочет лично влиять на процесс назначения нового иранского верховного лидера.

"Я должен участвовать в назначении, как это было с (временным президентом - ИФ) Делси Родригес в Венесуэле", - сказал Трамп в интервью порталу Axios.

Он отметил, что не согласится на нового лидера, который будет продолжать продвигать политический курс убитого ранее в ходе израильско-американской операции аятоллы Али Хаменеи. По его словам, в этом случае США пришлось бы "через пять лет" вновь вернуться к военным действиям в Иране.

Глава Белого дома заявил, что считает кандидатуру сына Али Хаменеи Моджтабу недопустимой.

"Мы хотим видеть кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран", - подчеркнул Трамп.

В среду появилась информация о возможной отсрочке выборов нового руководителя Ирана до следующей недели. При этом, согласно неофициальным сообщениям ряда СМИ, выбор пал на сына Али Хаменеи Моджтабу.