Трамп заявил, что видит желание Путина, но не Зеленского достичь урегулирования на Украине

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что видит готовность президента России Владимира Путина достичь украинского урегулирования.

"Я думаю, что Путин готов заключить сделку", - сказал американский лидер в интервью изданию Politico.

На вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском, Трамп ответил, что украинский лидер, по его мнению, не демонстрирует достаточного желания для переговоров по урегулированию конфликта.

"Немыслимо, что он является препятствием (для урегулирования - ИФ)", - добавил глава Белого дома, подчеркнув, что у Зеленского "не было козырей, а теперь их еще меньше".