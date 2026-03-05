В ВОЗ подтвердили данные о 13 атаках на объекты системы здравоохранения в Иране

Фото: Kaveh Kazemi/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг подтвердила, что в Иране за время военной операции США и Израиля зафиксировано как минимум 13 атак на объекты, связанные с системой здравоохранения.

ВОЗ также подтвердила одну атаку на объект системы здравоохранения в Ливане, приводят европейские СМИ слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Согласно данным организации, четыре сотрудника системы здравоохранения погибли, еще 25 пострадали.

При этом, глава ВОЗ не стал напрямую обвинять какую-либо сторону в этих ударах.

США и Израиль в субботу начали операцию против Ирана, который в ответ атаковал объекты сразу в нескольких странах Персидского залива.