В Абхазии объявили беспилотную опасность

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - На территории Абхазии объявлена беспилотная опасность, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"Обстановка контролируется дежурными силами Вооруженных сил республики", - говорится в сообщении.

Граждан просят соблюдать меры безопасности, не находиться в прямой зоне видимости аппаратов, оперативно покинуть опасную зону, укрывшись в зданиях или под деревьями на расстоянии не менее 100 метров, не прикасаться к БПЛА и не пытаться сбить их подручными средствами.

Ранее Минобороны сообщило о том, что в воздушном пространстве Абхазии вечером и ночью 4 марта было зафиксировано около 30 иностранных дронов. Абхазские и российские военнослужащие совместно отразили атаку беспилотников, обломки которых упали в 11 населенных пунктах страны.