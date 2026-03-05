Минобороны Азербайджана обвинило Иран в атаке региона Нахичевань четырьмя дронами

Последствия атаки беспилотников в Азербайджане Фото: AP/TAСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Иран 5 марта атаковал территорию Азербайджана четырьмя дронами, один из которых был сбит вооруженными силами, остальные три были нацелены на гражданскую инфраструктуру, сообщило министерство обороны Азербайджана.

"Техническими средствами зафиксировано, что вооруженными силами Исламской Республики Иран четыре беспилотных летательных аппарата были направлены для совершения актов нападения в направлении Нахичеванского региона Азербайджана. Один из беспилотников был выведен из строя ВС Азербайджана, остальные три - были нацелены на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотный летательный аппарат, нацеленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели, упал и взорвался вблизи школы", - отмечается в сообщении ведомства.

"Ждем от иранской стороны извинений за произошедший инцидент и наказания виновных соответствующими органами Ирана", - отмечается в заявлении ведомства.