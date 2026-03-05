Поиск

Минобороны Азербайджана обвинило Иран в атаке региона Нахичевань четырьмя дронами

Минобороны Азербайджана обвинило Иран в атаке региона Нахичевань четырьмя дронами
Последствия атаки беспилотников в Азербайджане
Фото: AP/TAСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Иран 5 марта атаковал территорию Азербайджана четырьмя дронами, один из которых был сбит вооруженными силами, остальные три были нацелены на гражданскую инфраструктуру, сообщило министерство обороны Азербайджана.

"Техническими средствами зафиксировано, что вооруженными силами Исламской Республики Иран четыре беспилотных летательных аппарата были направлены для совершения актов нападения в направлении Нахичеванского региона Азербайджана. Один из беспилотников был выведен из строя ВС Азербайджана, остальные три - были нацелены на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. Беспилотный летательный аппарат, нацеленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели, упал и взорвался вблизи школы", - отмечается в сообщении ведомства.

"Ждем от иранской стороны извинений за произошедший инцидент и наказания виновных соответствующими органами Ирана", - отмечается в заявлении ведомства.

Азербайджан Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поставки газа в Приднестровье упали до критического уровня

 Поставки газа в Приднестровье упали до критического уровня

В Абхазии объявили беспилотную опасность

Минобороны Азербайджана обвинило Иран в атаке региона Нахичевань четырьмя дронами

 Минобороны Азербайджана обвинило Иран в атаке региона Нахичевань четырьмя дронами

Аэропорт Нахичевани остановил работу после удара БПЛА

Вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность

 Вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность

РФ и Украина в пятницу планируют провести обмен пленными по формуле 300 на 300

КСИР сообщил об атаке тяжелыми ракетами на аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле

 КСИР сообщил об атаке тяжелыми ракетами на аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле

Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

 Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

Нефть разлилась из атакованного танкера в порту на юге Ирака

Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг

 Вывоз в РФ более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана запланирован на четверг
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 411 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8576 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });