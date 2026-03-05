Аэропорт Нахичевани остановил работу после удара БПЛА

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - После атаки беспилотников из Ирана на Нахичеваньскую Автономную Республику Азербайджана внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Нахичевани остановлены, сообщили на предприятии.

"В связи со сложившейся ситуацией внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Нахчывана временно приостановлены. Ситуация оперативно оценивается, ведется координация с соответствующими ведомствами", - сообщил аэропорт.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сообщило, что будет осуществлять пассажироперевозки из Баку в Нахичевань и в обратном направлении через Ыгдыр в Турции. Из аэропорта Ыгдыра в Нахичевань и обратно пассажиров будут возить автобусы.

По информации компании, из Баку в Ыгдыр и в обратном направлении 5 марта планируется 5 авиарейсов.