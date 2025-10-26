Поиск

Токаев примет участие в саммите Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия - США в Вашингтоне 6 ноября, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Как говорится в сообщении, "глава государства считает данную инициативу американского лидера своевременной".

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что разделяет основные цели внутренней и внешней политики президента Дональда Трампа, в частности, отстаивание традиционных ценностей на основе принципов здравого смысла, а также стремление американского лидера защитить мир и безопасность", - сообщили в пресс-службе.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев США Дональд Трамп Вашингтон
