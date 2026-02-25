Поиск

Трамп сообщил, что США добывают рекордные объёмы нефти и газа

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе своего обращения к Конгрессу США заявил об успехах в наращивании добычи нефти и газа.

"Добыча нефти в США выросла более чем на 600 тыс. баррелей в день", - сказал Трамп.

Он также сообщил, что США недавно получили около 80 млн баррелей нефти "от нашего нового друга и партнера Венесуэлы".

По словам президента США, добыча природного газа в США также находится на рекордно высоком уровне.

Ранее в ходе выступления Трамп отметил, что благодаря его политике США вновь боятся и уважают в мире. "Наши границы под надежной защитой, наш дух восстановлен, инфляция стремительно падает, доходы быстро растут, экономика набирает обороты, как никогда прежде, и наши враги нас боятся", - заявил американский президент.

Дональд Трамп Конгресс США Венесуэла
