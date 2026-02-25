Трамп заявил в Конгрессе, что не допустит получения ядерного оружия Ираном

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Конгрессе 24 февраля 2026 г. Фото: Kenny Holston-Pool/Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит получения ядерного оружия Ираном, но все же предпочел бы обойтись без применения силы.

"Они уже разработали ракеты, которые могут угрожать Европе и нашим базам за рубежом, и они работают над созданием ракет, которые вскоре будут способны достигнуть Соединенных Штатов", - сказал Трамп в обращении к американскому Конгрессу.

"Мы не можем этого допустить", - добавил президент США.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что хочет решить проблему с Ираном "дипломатическим путем".

"Мы хотим заключить сделку", - заявил Трамп.

"Но одно можно сказать наверняка: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире, которым они, безусловно, являются, обладать ядерным оружием. Этого не будет", - подчеркнул американский президент.