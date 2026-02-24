США добавили в санкционные списки по РФ четырех человек и три организации

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Власти США пополнили санкционные списки по России еще тремя юридическими и четырьмя физическими лицами, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Согласно документу, санкции вводят в связи с активностью в киберпространстве.

В частности, под санкциями оказались зарегистрированные в ОАЭ компании Advance Security Solutions и Special Technology Services LLC FZ., а также ООО "Матрица".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что 20-й пакет санкций против России принять удастся, а Украина сможет получить кредит 90 млрд евро.