В Турции разбился истребитель F-16, пилот погиб

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Истребитель F-16, принадлежащий 9-й главной авиабазе Турции, потерпел крушение в ночь на 25 февраля в провинции Балыкесир во время выполнения планового полёта, сообщает Yeni Akit.

Самолёт упал около 00:50 по местному времени (совпадает с московским). Пилот погиб. Власти региона выразили соболезнования его семье.

По данным турецких изданий, F-16 вылетел с 9-й авиабазы незадолго до полуночи и вскоре после взлёта пропал с радаров. Министерство обороны Турции уточнило, что связь с пилотом была потеряна в 00:56, после чего начались поисковые мероприятия. Ведомство подтвердило обнаружение обломков самолёта и гибель военнослужащего.

Согласно сообщению T24, истребитель упал в районе автомагистрали Стамбул–Измир, недалеко от населённого пункта Наифли. Обломки разлетелись на значительной территории, что потребовало перекрытия движения на участке трассы. На место были направлены пожарные, полиция и медики.

Губернатор Балыкесира Исмаил Устаоглу заявил, что причины крушения пока не установлены, и подчеркнул, что расследование ведётся совместно военными и прокуратурой.