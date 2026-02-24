Поиск

Что произошло за день: вторник, 24 февраля

Новые данные о подрыве машины в Москве, СВР о намерении Лондона и Парижа предоставить Киеву ядерное оружие и сообщения о расследовании в отношении Павла Дурова

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Подозреваемым в подрыве машины Госавтоинспекции в Москве оказался 22-летний уроженец Удмуртии. Владимир Путин заявил на коллегии ФСБ, что исполнитель подрыва, скорее всего, был завербован через интернет, а взрыв был осуществлен дистанционно.

- Владимир Путин сообщил о наличии информации о попытке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

- Со стороны Telegram фиксируется большое количество нарушений и контента, потенциально опасного для России, заявил Дмитрий Песков. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать публикации СМИ, сделанные по материалам ФСБ России, согласно которым действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

- СВР сообщила, что Лондон и Париж работают над предоставлением Киеву ядерного оружия. Совфед призвал парламентариев этих стран расследовать предполагаемые поставки. Дмитрий Медведев заявил, что России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, в случае передачи Украине Францией и Великобританией ядерного оружия.

- Великобритания расширила антироссийские санкционные списки. В них попали 240 компаний и организаций, семь физлиц и 50 судов. Санкции, в том числе, вводятся против "Транснефти" и девяти российских банков. Вместе с тем Великобритания исключила нефтепровод "Дружба" из-под санкций до октября 2027 года.

- Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем", сообщил Минфин РФ. "Самолету" рекомендовано "совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности",

- Оттепель придет в Москву в четверг. При этом синоптики предупреждают, это не значит, что не будет похолоданий и не будет снега.

- Работы Репина, Айвазовского и другие шедевры общей стоимостью 1 млрд руб. выставят на торги. Топ-лотом станет пейзаж Левитана "Восход луны. Деревня" 1898 года, оцененный в 50 млн рублей.

