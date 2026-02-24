Президент Мексики гарантирует безопасность на матчах ЧМ по футболу

Футбольный стадион BBVA в Гуадалупе в мексиканском штате Нуэво-Леон, который примет матчи ЧМ Фото: Julio Cesar Romero Garcia/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум заверила на брифинге, что на Чемпионате мира по футболу, матчи которого летом пройдут в том числе в Гвадалахаре, будут приняты все необходимые меры безопасности, передает EFE.

"Всё гарантируем, никаких рисков", - сказала она.

В штате Халиско и его столице Гвадалахаре с 22 февраля продолжаются беспорядки после того, как после задержания там погиб наркобарон и главарь "Картеля Нового поколения Халиско" Немесио Осегера Сервантес. Там начались вооруженные столкновения, поджоги автомобилей и магазинов, горящие автомобили заблокировали автотрассы.

В некоторых населенных пунктах закрыты общественные учреждения, в том числе школы.

Генпрокуратура Мексики возбудила 57 дел по расследованию фактов беспорядков, в том числе 37 - в Халиско.

"Картель Нового поколения Халиско" после основания в 2009 году считался одной из наиболее могущественных и быстро растущих преступных организаций Мексики. Картель перевозил крупные партии фентанила, кокаина, героина и метамфетамина в США. Также он осуществлял нападения на военных, стал первым среди преступных групп в стране использовать мины и сброс взрывчатки с беспилотников.