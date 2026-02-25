Трамп заявил, что благодаря его политике враги боятся США

Фото: Kenny Holston-Pool/Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его политике США вновь боятся и уважают в мире.

"Сегодня наши границы под надежной защитой, наш дух восстановлен, инфляция стремительно падает, доходы быстро растут, экономика набирает обороты, как никогда прежде, и наши враги нас боятся. Наши войска и полиция усилены до предела, и Америка снова пользуется уважением, возможно, как никогда раньше", - сказал Трамп, выступая перед Конгрессом США во вторник вечером.

По его словам, американские границы "безопасны как никогда". "За последние девять месяцев ни один нелегальный иммигрант не проник в США", - подчеркнул Трамп.