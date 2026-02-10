Нетаньяху заявит Трампу, что реализация второй фазы соглашения по Газе застопорилась

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом скажет, что реализация второго этапа мирного соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа застопорилась, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на источник.

"Израильский источник, знакомый с деталями темы, заявил изданию, что на встрече с Трампом в среду Нетаньяху подчеркнет, что вторая фаза соглашения по прекращению огня в Газе пробуксовывает", - говорится в публикации.

Собеседник The Times of Israel добавил, что Израиль заявлял США о необходимости провести еще одну военную операцию в Газе для продолжения реализации планов Трампа в отношении анклава и региона в целом.

В ночь на 9 октября 2025 года Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.