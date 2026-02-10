Поиск

Нетаньяху заявит Трампу, что реализация второй фазы соглашения по Газе застопорилась

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом скажет, что реализация второго этапа мирного соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа застопорилась, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на источник.

"Израильский источник, знакомый с деталями темы, заявил изданию, что на встрече с Трампом в среду Нетаньяху подчеркнет, что вторая фаза соглашения по прекращению огня в Газе пробуксовывает", - говорится в публикации.

Собеседник The Times of Israel добавил, что Израиль заявлял США о необходимости провести еще одну военную операцию в Газе для продолжения реализации планов Трампа в отношении анклава и региона в целом.

В ночь на 9 октября 2025 года Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Израиль Биньямин Нетаньяху США Дональд Трамп сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нетаньяху заявит Трампу, что реализация второй фазы соглашения по Газе застопорилась

Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред России и ее интересам

В ЕС предложили санкции против производителей дронов для РФ, компаний и ряда банков

Комитет парламента Норвегии начнет расследование против МИД страны из-за дела Эпштейна

 Комитет парламента Норвегии начнет расследование против МИД страны из-за дела Эпштейна

Что произошло за день: вторник, 10 февраля

США ввели очередной пакет санкций против "Хезболлы"

Шведская принцесса София подтвердила контакты с Эпштейном

 Шведская принцесса София подтвердила контакты с Эпштейном

Премьер Карни пообещал решить споры о мосте между Канадой и США

 Премьер Карни пообещал решить споры о мосте между Канадой и США

США передадут Азербайджану несколько катеров для защиты территориальных вод

Белоруссия нарастит производство боеприпасов

 Белоруссия нарастит производство боеприпасов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8364 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });