Трамп заявил, что сделка с Ираном лишит его ядерного оружия

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программы, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего, всего того, что вы хотите", - заявил Трамп в интервью Fox Business, подчеркнув, что Иран хочет заключить сделку.

"Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия. Посмотрим, что будет. Я думаю, что они хотят заключить сделку. Я думаю, было бы глупо, если бы они этого не сделали", - пояснил американский лидер.

Он напомнил, что прошлым летом США нанесли удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой.

"Прошлый раз мы выбили их ядерный потенциал, посмотрим, выбьем ли мы на этот раз больше", - добавил президент США.

Во вторник Трамп заявил в интервью Axios, что рассчитывает на следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана на следующей неделе, но при этом допускает возможность отправить к Ирану вторую авианосную ударную группу.

Трамп также выразил оптимизм в отношении дипломатического пути урегулирования разногласий США и Ирана и повторил, что, по его мнению, Тегеран хочет заключить соглашение. Американский президент считает, что в настоящее время иранские власти настроены более серьезно, чем на переговорах, которые шли до удара США по Ирану в июне 2025 года. Трамп продолжил, что кроме ядерной программы, возможно, удастся урегулировать вопрос с иранскими баллистическими ракетами.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане в минувшую пятницу, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Иран в свою очередь выражал готовность обсуждать только иранский ядерный проект.

