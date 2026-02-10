Еврокомиссия предложила план по защите молодежи в интернете

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) представила во вторник в Страсбурге план действий по борьбе с кибербуллингом для защиты молодежи в интернете.

"Дети и молодежь имеют право на безопасность в интернете. Кибербуллинг подрывает это право, причиняя им боль, чувство одиночества и унижения. (...) Этот план действий дополняет наш существующий набор инструментов для защиты несовершеннолетних в интернете, призывая ЕС и государства-члены разработать скоординированный подход к противодействию кибербуллингу на всех уровнях", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

В коммюнике Еврокомиссии поясняется, что этот план основан на "внедрении общеевропейского приложения, где жертвы онлайн-буллинга могут легко получить помощь; на координации национальных подходов к борьбе с вредоносным поведением в интернете и предотвращении кибербуллинга путем поощрения более эффективных и безопасных цифровых практик".

В Брюсселе отмечают, что жертвы кибербуллинга должны иметь понятный и простой способ сообщить о домогательствах и получить помощь. Поэтому выпуск простого в использовании и доступного приложения для сообщения о кибербуллинге на национальную горячую линию является важным элементом плана действий. Что еще важнее, считают в ЕК, приложение позволит детям и подросткам получать поддержку, а также безопасно хранить и отправлять доказательства.

Еврокомиссия разработает типовой проект приложения, который государства-члены ЕС смогут затем использовать для адаптации и связи с соответствующими национальными службами.

Еврокомиссия также планирует пересмотреть руководящие принципы Закона о цифровых услугах (DSA) по защите несовершеннолетних, чтобы усилить меры, которые должны принимать онлайн-платформы для предотвращения воздействия на несовершеннолетних вредоносного контента и упрощения процедуры сообщения о нем.

ЕК намерена поддерживать эффективное внедрение положений Закона об искусственном интеллекте (ИИ) в отношении запрещенных методов использования ИИ, в том числе при их применении для кибербуллинга.

По оценкам, которые приводит Еврокомиссия, примерно каждый шестой ребенок в возрасте от 11 до 15 лет сообщает, что стал жертвой кибербуллинга, и примерно каждый восьмой признается в том, что сам занимался кибербуллингом.

Согласно опросу статистической службы ЕС Eurobarometer, опубликованному в 2025 году, более 9 из 10 европейцев заявляют о необходимости срочных действий со стороны государственных органов по защите детей в интернете в связи с негативным влиянием социальных сетей на их психическое здоровье (93%), кибербуллингом и онлайн-домогательствами (92%), а также о необходимости обеспечения механизмов ограничения контента, не соответствующего возрасту (92%).