Трамп заявил, что выступает против расширения контроля Израиля над Западным берегом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против действий Израиля, направленных на расширение контроля над Западным берегом реки Иордан.

"Я против аннексии", - сказал Трамп в интервью порталу Axios, добавив, что "сейчас достаточно тем для размышлений", помимо Западного берега Иордана.

Ранее портал со ссылкой на официальных лиц США сообщал, что в Вашингтоне обеспокоены решением израильского кабинета безопасности значительно расширить контроль над Западным берегом, в том числе в районах под управлением Палестинской администрации.

"Стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели нынешней администрации по достижению мира в регионе", - сказал представитель Белого дома.

