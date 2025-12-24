Поиск

Главы МИД и Минобороны Сирии обсудили с Путиным в Москве сотрудничество

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани и министр обороны республики Мурхаф Абу Касра на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным обсудили ряд политических, военных и экономических вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщает агентство SANA.

"В ходе встречи обе стороны рассмотрели пути развития военно-технического партнерства таким образом, чтобы укрепить обороноспособность Сирийской арабской армии и идти в ногу с современными разработками в военной промышленности", - говорится в статье.

Стороны уделили особое внимание модернизации военной техники, передаче технического опыта, расширению сотрудничества в области исследований и разработок.

Сирийские министры и российский президент также "обменялись мнениями о региональных и международных событиях", подчеркнули "важность политической и дипломатической координации между Дамаском и Москвой на международных форумах".

"Они подтвердили необходимость уважения международного права и отвергли все формы внешнего вмешательства во внутренние дела государств", - отмечает SANA.

Кроме того, обсуждались перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества между странами.

Как пишет SANA, Путин подтвердил "неизменную поддержку Россией Сирии, подчеркнув важность сохранения единства, территориальной целостности и полного суверенитета" страны.

По данным агентства, президент России также осудил неоднократные нарушения Израилем сирийской территории и назвал их "прямой угрозой региональной безопасности и стабильности".

