Иран и США продолжат переговоры по ядерной программе Тегерана

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Иран и США на переговорах при посредничестве Омана в Маскате пришли к выводу о необходимости продолжения переговоров по иранской ядерной программе, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"По итогам иранско-американских переговоров в Маскате стороны достигли взаимопонимания по вопросу о необходимости продолжения переговоров, решение о сроках будет принято после консультаций в столицах", - приводит в субботу его слова Багаи иранское агентство Mehr.

Переговоры в Маскате состоялись накануне. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который возглавлял иранскую делегацию, назвал их "хорошим началом" и также отметил, что их продолжение зависит от дальнейших консультаций в Тегеране и Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров, также назвал их "очень хорошими". При этом он отметил, что следующий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится на следующей неделе.