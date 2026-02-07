Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 7 февраля

Открытие олимпиады, Пекин угрожает отменить визит Трампа, ЕК призывает TikTok изменить дизайн

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Олимпиада-2026 официально объявлена открытой. Церемония прошла в Милане.

- Трамп отменил дополнительные 25%-е пошлины на импорт из Индии после ее отказа от закупок нефти у РФ. Если глава Минторговли США обнаружит, что Индия возобновила прямой или косвенный импорт нефти из РФ, пошлины могут быть возвращены.

- ЕК признала, что вызывающий привыкание дизайн TikTok нарушает закон ЕС. Еврокомиссия требует от соцсети изменить базовый дизайн своего сервиса и ввести ночные перерывы.

- Авианосец ВМС США продолжает плавание в Аравийском море. На авианосце базируются четыре эскадрильи истребителей.

- Пекин угрожает отменить визит Трампа в Китай из-за планируемых продаж американского оружия Тайваню. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

