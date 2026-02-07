Трамп сообщил об "очень хороших" переговорах с Ираном

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты провели с Ираном "очень хорошие переговоры" и Тегеран очень хочет заключить сделку.

"Мы также провели очень хорошие переговоры по Ирану. Похоже, Иран очень сильно хочет заключить сделку", - заявил Трамп журналистам.

Он в очередной раз повторил, что к Ирану стягиваются значительные силы.

"У нас большая армада, и наш большой флот направляется в этом направлении, и он будет там очень скоро. Так что посмотрим, что из этого выйдет", - добавил президент США.

В пятницу в столице Омана состоялись американо-иранские переговоры.

Ранее сообщалось, что США и Иран договорились о продолжении переговорного процесса, однако место и время новой встречи пока не определены.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.