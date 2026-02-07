Аэропорты на востоке Польши возобновили работу

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорты в восточной части Польши восстановили деятельность, прерванную утром в субботу из-за действий военной авиации, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA).

"Аэропорты в Жешуве и Люблине возобновили полеты", - говорится в сообщении.

Ранее PANSA сообщало, что указанные аэропорты приостановили работу "в связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации".

В свою очередь, Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что причиной стали действия в польском воздушном пространстве немецких истребителей в рамках операции НАТО на фоне воздушной тревоги на Украине.

Там отметили, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было. Сообщается, что силы противовоздушной обороны, авиация страны и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.