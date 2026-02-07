ИГ взяло на себя ответственность за теракт в шиитской мечети в Пакистане

Фото: Muhammad Reza/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт, совершенный накануне в шиитской мечети в Исламабаде, сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на группу OxusWatch, которая осуществляет мониторинг активности исламских радикалов в Южной и Центральной Азии.

Согласно данным OxusWatch, сообщение о причастности ИГ к этому теракту появилось в каналах исламских радикалов в соцсетях.

Ранее пакистанские власти обвинили в причастности к этому теракту Индию и Афганистан, однако в Дели и в Кабуле эти обвинения отвергли.

Министр внутренних дел Пакистана Талаль Чаудри сообщил ранее, что сотрудники службы безопасности задержали террориста-смертника при входе в мечеть, но он успел привести в действие взрывное устройство - погиб 31 человек, еще 169 получили ранения.