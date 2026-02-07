Аракчи отметил, что уровень обогащения урана будет зависеть от потребностей Ирана

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос о "нулевом обогащении урана" снят с повестки дня иранско-американских переговоров по ядерной программе Тегерана, заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи.

"Доведение уровня обогащения до нуля процентов на переговорах не обсуждается. Уровень обогащения урана зависит от потребностей страны", - сказал Аракчи в интервью, которое вышло в эфире межарабского телеканала Al Jazeera субботу.

Он также заявил, что "обогащение урана - это суверенное право Ирана, и работы в этом направлении продолжатся". Министр добавил, что "уже обогащенный уран не покинет пределов страны". При этом Аракчи выразил надежду на возможность достижения "обнадеживающего соглашения" с США по ядерной программе Ирана.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Иран и США на переговорах в Маскате пришли к выводу о необходимости продолжения переговоров по иранской ядерной программе.

Иранско-американские переговоры состоялись в Маскате накануне, они прошли при посредничестве Омана. Аракчи, который возглавлял иранскую делегацию, назвал их "хорошим началом" и отметил, что их продолжение зависит от дальнейших консультаций в Тегеране и Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров, также назвал их "очень хорошими". При этом он отметил, что следующий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится на следующей неделе.