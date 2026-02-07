Поиск

Ученые сообщили о завершении сильного всплеска активности на Солнце

Ученые сообщили о завершении сильного всплеска активности на Солнце
Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Всплеск солнечной активности, который наблюдался с начала февраля и стал одним из самых сильных в XXI веке, завершился, сообщили в субботу в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Бушевавшая напротив Земли активная область 4366, которой оставалось всего одно событие до повторения рекорда текущего столетия по числу сильных вспышек и два события до его побития, просто перестала производить вспышки", - говорится в сообщении лаборатории.

По ее данным, 4 и 5 февраля в активной области было зарегистрировано по 11 взрывов уровня M и X (сильные и сверхмощные - ИФ), а 6 февраля их число упало до нуля. С началом же выходных всплеск солнечной активности завершился.

"Несколько очень крупных вспышек, произошедших за эти дни в период нахождения активного центра в зоне максимального влияния на Землю, каждая из которых могла создать магнитную бурю высшего уровня, привели лишь к слабым эпизодическим возмущениям магнитного поля Земли", - отметили в лаборатории.

По словам ученых, "ударное воздействие вспышек было, судя по всему, нейтрализовано какими-то особенностями конфигурации активной области, в результате которых ни одна из вспышек не смогла сформировать и выбросить в космос крупное плазменное облако".

"В настоящий момент, по всей видимости, Солнце должно войти в очередной период стабилизации, продолжительность которого, впрочем, предсказать затруднительно", - заявили в лаборатории.

При этом, по информации ученых, активная область 4366 будет находиться в поле зрения Земли еще не менее пяти суток. Поэтому теоретические шансы побить рекорд текущего столетия сохраняются, сказали в лаборатории.

По данным ученых, с начала 2026 года произошло два "исключительно крупных всплеска активности". В ходе январского всплеска произошел самый большой в XXI веке радиационный шторм около Земли, в ходе февральского - едва не был побит рекорд по числу крупных вспышек.

"Вчера очень сильные взрывы произошли на обратной стороне Солнца, что свидетельствует о наличии на звезде больших запасов энергии. Тем не менее, какой-то период спокойствия все равно гарантирован", - подытожили в лаборатории.

Солнце РАН Земля
