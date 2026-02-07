Поиск

Аракчи не исключил удара по военным объектам США в случае агрессии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В случае агрессии США против Ирана Тегеран нанесет удары по американским военным базам в регионе, заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Если США ударят по Ирану, мы атакуем американские базы в регионе, поскольку они находятся в зоне досягаемости", - сказал он в интервью, которое вышло в эфире межарабского телеканала Al Jazeera в субботу.

Аракчи подчеркнул, что ответ будет направлен именно на военные объекты США.

По его словам, вооруженные силы Ирана полностью готовы решительно ответить на любые враждебные действия.

Накануне в Маскате при посредничестве Омана состоялись ирано-американские переговоры по ядерной программе Ирана. Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги, назвал их положительными, однако отметил: "У нас большая армада, и наш большой флот направляется в том направлении, и он будет там очень скоро. Так что посмотрим, что из этого выйдет".

Спутниковые снимки, предоставленные аэрокосмической компанией Planet Labs, подтверждают, что американские военные самолеты, корабли ВМС и логистические платформы в данный момент размещены по всему ближневосточному региону. При этом, по данным наблюдателей, переброска различных военных грузов по воздуху идет все более нарастающими темпами.

