Премьер-министр Грузии потребовал привести цены в рознице в соответствие с европейскими

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал парламент и правоохранительные органы изучить и принять меры для снижения цен в потребительской сети в стране, в случае необходимости использовать антимонопольные механизмы.

"В Грузии чистая прибыль отдельных розничных сетей составляет до 14% , в то время как в Европе она в среднем достигает 2%", - сказал Кобахидзе в специальном видеообращении по потребительским ценам.

Он отметил, что разница цен в Грузии и в европейских странах существенна.

"Если сравнивать цены в сетевых магазинах одной и той же международной марки в Грузии и Франции, то в Грузии подсолнечное масло конкретной марки стоит на 34% дороже, макароны - на 97%, рис - на 180%, сливочное масло - на 30%, сыр - на 42%, а шоколад - на 47%", - сказал премьер-министр.

По его словам, такая ситуация зачастую толкает грузинских производителей продавать свою продукцию не на местном рынке, а за рубеж, и это при том, что государство выделяет грузинским производителям субсидии.