Экс-президент Бразилии Болсонару покинет тюрьму для хирургической операции

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, отбывающий 27-летний тюремный срок, с разрешения Верховного суда на этой неделе временно покинет тюрьму для операции по удалению паховой грыжи, сообщают местные СМИ.

Ожидается, что позже в среду Болсонару доставят в больницу. Операция запланирована на 25 декабря.

Решение о временном освобождении экс-президента приняли на прошлой неделе, однако даты не сообщались.

Жаир Болсонару, которому 70 лет, в ноябре начал отбывать 27-летний срок тюремного заключения, его признали виновным в попытке организации переворота и руководстве преступным сообществом.

Согласно стороне обвинения, возглавляемые Болсонару заговорщики намеревались убить президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и главу Верховного суда Алишандри ди Мораиса после поражения на президентских выборах 2022 года.

Сам Болсонару отрицает, что когда-либо делал что-либо противоречащее закону.

В конце октября 2022 года в Бразилии во втором туре президентских выборов победил Луис Инасиу Лула да Силва, оппонентом которого выступал Болсонару. После инаугурации Лулы да Силвы сторонники Болсонару предприняли штурм парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, что в итоге было воспринято как попытка переворота.



