Кремль не стал конкретизировать, какие документы привез Дмитриев после переговоров в Майами

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не стали конкретизировать, какие документы привез в Москву спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев из Майами, где прошли российско-американские переговоры, отметили, что по-прежнему считают неправильным вести общение через СМИ.

"Нет, не мог бы. Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитриев, и тем более не будем говорить об этом через прессу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу рассказать о том, какие документы привез Дмитриев после состоявшихся переговоров, и действительно ли в списке мирных предложений на данный момент отсутствует пункт о членстве Украины в НАТО.