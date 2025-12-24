Поиск

Глава КГБ Белоруссии сообщил об активном диалоге между Лукашенко и Трампом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Между президентами Белоруссии и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом идет активный диалог, получены новые предложения по переговорам между странами, сообщил журналистам председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель. Об этом сообщает "БелТА".

"Сегодня утром я доложил президенту о новых предложениях американской стороны с учетом позиции Республики Беларусь, с учетом позиции нашего президента, направленной на достижение мирного разрешения всех споров, особенно по Украине. Много тем обсуждается глобального, регионального масштаба и двусторонние отношения", - сказал он.

Тертель добавил, что предложения по дальнейшим переговорам активно обсуждаются, в том числе на уровне рабочей группы, в которую входят премьер-министр, глава администрации президента, представители силовых структур и правоохранительных органов Белоруссии.

"Все детально изучается. Те последствия, которые могут быть, те шаги, которые мы можем предпринять. Есть жесткий подход главы государства, который нам определен, - это соблюдение национальных интересов. Мы двигаемся только в интересах нашей страны. Мы любой шаг просчитываем на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу", - подчеркнул глава КГБ.

Он обратил внимание, что подобного рода переговоры традиционно ведутся в тишине, потому что "есть определенные принципы, чтобы не навредить тем результатам, которые планируется достичь".

Приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко обсудил с Тертелем контакты с США, содействие Минска в решении гуманитарных вопросов российско-украинского конфликта и ситуацию на белорусско-литовской границе.

"Обсуждалось продолжение работы по линии спецслужб в рамках белорусско-американских контактов. Речь, в частности, шла как о конкретных шагах и содействии белорусской стороны в решении вопросов гуманитарного характера в конфликте России и Украины, а также о новых предложениях США на переговорном треке", - говорится в сообщении.

Там также указано, что в ходе доклада президенту глава КГБ рассказал о ситуации на белорусско-литовской границе, в том числе в связи с инцидентами с воздушными шарами. В Минске заверяют, что несмотря на попытки Вильнюса перенести этот вопрос в политическую плоскость, белорусская сторона по-прежнему открыта к конструктивному взаимодействию и переговорам в вопросах пограничного сотрудничества и не только.

"В центре внимания в ходе доклада была и тематика белорусско-польских отношений", - говорится в сообщении.

Тертель доложил о контактах по линии спецслужб в направлении решения наиболее острых проблем, существующих между странами. Главой государства даны необходимые дальнейшие поручения.

Президенту Белоруссии также было доложено о работе КГБ по линии разведки и контрразведки, обстановке в республике накануне рождественских и новогодних праздников.

Лукашенко поручил держать все происходящие процессы под контролем, чтобы надежно обеспечить безопасность.

Александр Лукашенко Иван Тертель КГБ США Дональд Трамп Украина Белоруссия
