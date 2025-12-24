США отложили введение пошлин на импорт чипов из Китая до июня 2027 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - США введут пошлины на импорт чипов из Китая в связи с "неразумными" попытками Пекина обеспечить себе доминирование в полупроводниковой отрасли, заявили в администрации американского президента Дональда Трампа.

Размер пошлин будет объявлен минимум за 30 дней до их введения, которое отложено до июня 2027 года.

"Нацеленность Китая на доминирование в полупроводниковой отрасли неразумна и обременяет или ограничивает американскую торговлю и поэтому дает основания для действий", - отмечается в релизе торгового представителя США Джеймисона Грира.

Американские власти на протяжении года изучали китайский импорт чипов на предмет недобросовестных торговых практик и пришли к выводу, что Китай их использовал.

Пекин может воспользоваться контролем над мировой полупроводниковой промышленностью для экономического принуждения других стран, говорится в релизе торгпреда.

Китайский МИД в ответ раскритиковал США за злоупотребление пошлинами и подавление отраслей китайской экономики.

Представитель министерства Линь Цзянь заявил, что американский подход вредит не только глобальным цепочкам поставок, но и самим американцам.

"Если США продолжат делать все по-своему, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов", - цитирует его высказывание Financial Times.