Поиск

США отложили введение пошлин на импорт чипов из Китая до июня 2027 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - США введут пошлины на импорт чипов из Китая в связи с "неразумными" попытками Пекина обеспечить себе доминирование в полупроводниковой отрасли, заявили в администрации американского президента Дональда Трампа.

Размер пошлин будет объявлен минимум за 30 дней до их введения, которое отложено до июня 2027 года.

"Нацеленность Китая на доминирование в полупроводниковой отрасли неразумна и обременяет или ограничивает американскую торговлю и поэтому дает основания для действий", - отмечается в релизе торгового представителя США Джеймисона Грира.

Американские власти на протяжении года изучали китайский импорт чипов на предмет недобросовестных торговых практик и пришли к выводу, что Китай их использовал.

Пекин может воспользоваться контролем над мировой полупроводниковой промышленностью для экономического принуждения других стран, говорится в релизе торгпреда.

Китайский МИД в ответ раскритиковал США за злоупотребление пошлинами и подавление отраслей китайской экономики.

Представитель министерства Линь Цзянь заявил, что американский подход вредит не только глобальным цепочкам поставок, но и самим американцам.

"Если США продолжат делать все по-своему, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов", - цитирует его высказывание Financial Times.

США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

 Россия скоро продолжит контакты с США по украинскому урегулированию

В Вифлееме благодаря перемирию впервые за несколько лет отпразднуют Рождество

Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

 Цена золота впервые превысила $4,5 тысячи за унцию

Что случилось этой ночью: среда, 24 декабря

Вашингтон пытается понять, на что готова пойти Москва для урегулирования украинского кризиса

США направили в район Карибского моря авиацию для спецопераций и грузовые самолеты

 США направили в район Карибского моря авиацию для спецопераций и грузовые самолеты

Что произошло за день: вторник, 23 декабря

NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолете Эпштейна

 NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолете Эпштейна

В ОДКБ отрицают обращение Таджикистана за помощью в связи с ноябрьскими событиями

Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым необходимость положить конец конфликтам в мире
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7955 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });