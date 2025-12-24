В Баку пока не приняли решения об участии Азербайджана в миротворческой миссии в Газе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о преждевременности разговоров об участии страны в миротворческой миссии в секторе Газа.

"Окончательное решение пока не принято", - сказал он в интервью японскому изданию Nikkei, отметив, что США предлагали Азербайджану присоединиться к миссии в Газе.

В среду ряд азербайджанских СМИ опубликовали слова постпреда США при ООН Майка Уолтца, сказанные в интервью радиошоу The Hugh Hewitt Show, о том, что Азербайджан якобы согласился отправить миротворческий контингент в сектор Газа.

Как подчеркнул Гаджиев, пока нет четкой информации о порядке действий и полномочиях миссии в Газе.